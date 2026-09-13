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Festival delle Sagre

La storia contadina che passa ad un metro e ci fa piangere, ridere, ballare

Prima galleria fotografica del corteo contadino di questa mattina

Daniela Peira

Daniela Peira

13 Settembre 2026 13:09:00

Una prima carrellata di immagini dal corteo contadino che questa mattina ha attraversato la città per il Festival delle Sagre.

Ognuna delle 28 Pro loco ha proposto un tema diverso per presentare tutte le varie sfaccettature della vita delle campagne e delle città nella prima metà del Novecento.

(Fotoservizio Ago)

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