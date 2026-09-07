Premio “Mara Sillano Sabatini” 2026: vince Santa Maria Nuova

Santa Maria Nuova è il vincitore del Premio “Mara Sillano Sabatini” 2026, riconoscimento che premia la migliore Sfilata dei bambini. Giunto alla sua tredicesima edizione, ne hanno dato annuncio ieri, durante il Palio di Asti 2026.

Nel corteo di quest'anno, ogni Rione, Borgo e Comune del Palio di Asti ha interpretato un tema affascinante e storicamente ricchissimo: i giochi infantili nel Medioevo. I gruppi hanno lavorato per mesi con estrema accuratezza e attenzione all'attinenza storica per rievocare come i più piccoli si divertivano secoli fa.

L'appuntamento, che precede la corsa e il corteo storico nella giornata del Palio, ha come assoluti protagonisti i più giovani.

Istituito nel 2012 dalla famiglia Sabatini con il patrocinio del Collegio dei Rettori per premiare la migliore sfilata dei bambini. Il riconoscimento, che ricorda la figura di Mara Sabatini – storica donna di Palio e anima del Comitato Palio San Pietro –, ha l'intento di favorire l'aggregazione e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni all'interno della vita dei Comitati Palio.