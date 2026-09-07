Il Borgo Don Bosco si aggiudica il premio "Pergamena d'Autore"

Il Soroptimist International d’Italia - Club di Asti, assegna per l’anno 2026 il premio "Pergamena d’Autore" per la migliore presenza nel Corteo Storico del Palio di Asti, al Borgo Don Bosco.

Il concorso è rivolto a tutti i Rioni, i Borghi e i Comuni che hanno preso parte al Palio di Asti 2026. Il premio consiste in un’opera realizzata appositamente dalla pittrice Vanessa Laustino e è stato assegnato sulla base della valutazione di una giuria composta da cinque esperti.

A presiedere la commissione Claudia Lentini, socia del Soroptimist Club di Asti. Con lei Valeria Moratti, storica dell’arte e funzionaria dei Beni Culturali, Davide Bobba, storico e funzionario dell’Archivio di Stato di Torino, Enrico Iviglia, cantante lirico, e Marino Zabbia, professore associato di Storia Medievale all’Università di Torino.

La giuria ha valutato che il corteo ha pienamente raggiunto i criteri di valutazione previsti, interpretando la tematica storica in maniera esauriente, rielaborando i canoni estetici con grande correttezza ed eleganza ed ha rievocato le fasi salienti dell’episodio con toni capaci di emozionare.

La commissione ha inoltre ritenuto particolarmente significativa e originale l’intuizione di accostare la vittoria del Borgo Don Bosco nella corsa del Palio del 2025 a quella del 1275, anno in cui il Comune di Asti trionfò sulla città di Alba: tale parallelismo ha consentito di creare un efficace legame tra passato e presente, valorizzando il significato storico e celebrativo della rappresentazione.

Tre sono, in particolare, gli aspetti presi in considerazione dalla giuria. Il primo riguarda l’esauriente interpretazione della tematica storica, ovvero la capacità di rappresentare in modo coerente e documentato il periodo e la vicenda scelti. Il secondo concerne la corretta rielaborazione dei canoni stilistici e decorativi, dall’abbigliamento alle acconciature, fino agli apparati e alle attrezzerie. Infine, è stato valutato la qualità della drammatizzazione della vicenda, che deve risultare pertinente, originale e armonica.

Un premio che vede le proprie radici nel 1983 e che, nel corso degli anni, ha accompagnato l’evoluzione del Corteo Storico astigiano, valorizzandone non soltanto l'impatto scenografico, ma soprattutto l'attenzione alla ricostruzione storica e alla qualità della rappresentazione.

La prima “Pergamena d’Autore” fu assegnata nel 1983 al Borgo Don Bosco, con un’opera di Amelia Platone. Negli anni successivi il riconoscimento è passato attraverso numerosi protagonisti del Palio: San Pietro nel 1984 e nel 1986, Santa Maria Nuova nel 1985 e nel 1991, San Silvestro nel 1987, 1996 e 1998, San Lazzaro nel 1988, Nizza Monferrato nel 1989 e nel 2009, Cattedrale nel 1990, 1997, 2011 e 2019, Don Bosco nel 1992, 1999 e 2013, fino a Torretta, Tanaro, Canelli, Santa Caterina, San Secondo, San Paolo, San Martino-San Rocco e ai diversi Comuni che hanno conquistato il premio negli anni più recenti.

Nel 2005 il riconoscimento non venne assegnato. Dopo alcuni anni di interruzione, la Pergamena è tornata protagonista nel 2022 con la vittoria della Città di Moncalvo, seguita nel 2023 dal Comune di San Damiano, nel 2024 da Santa Caterina e, nel 2025, dal Comune di Castell’Alfero, premiato per l’opera di Viviana Gonella.

Il premio, che verrà consegnato nella serata di gala prevista nel mese di novembre 2026.