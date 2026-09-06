Esplode la festa per San Martino San Rocco dopo la vittoria al Palio di Asti [FOTOGALLERY e VIDEO]

eventi
Manifestazione
06 Settembre 2026 20:00:00
Ad Asti è iniziata la grande festa per il Rione San Martino San Rocco che ha appena vinto il Palio in una finale molto combattuta.
A portare al trionfo i colori del rione bianco e verde è stato il veterano Dino Pes, Velluto, su Excalibur.
Dopo aver conquistato la finale, il fantino è stato circondato dai borghigiani, insieme al rettore Pier Paolo Squillia, che l'hanno portato in trionfo.
[Interviste di Fulvio Lavina]
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