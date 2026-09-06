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Manifestazione

Esplode la festa per San Martino San Rocco dopo la vittoria al Palio di Asti [FOTOGALLERY e VIDEO]

In centro sono in corso i festeggiamenti con il fantino Dino Pes. Le nostre interviste al vincitore, al rettore Squillia e all'assessore al Palio Origlia

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

06 Settembre 2026 20:00:00

Ad Asti è iniziata la grande festa per il Rione San Martino San Rocco che ha appena vinto il Palio in una finale molto combattuta.

A portare al trionfo i colori del rione bianco e verde è stato il veterano Dino Pes, Velluto, su Excalibur.

Dopo aver conquistato la finale, il fantino è stato circondato dai borghigiani, insieme al rettore Pier Paolo Squillia, che l'hanno portato in trionfo.

[Interviste di Fulvio Lavina]

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