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Manifestazione

Palio di Asti, le prime immagini del corteo storico prima della corsa [FOTOGALLERY]

Tra le vie del centro si sta svolgendo la sfilata animata da oltre 1.200 figuranti

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

06 Settembre 2026 15:03:04

Il corteo storico del Palio di Asti è partito, puntuale, alle 14 da piazza Cattedrale diretto a piazza Alfieri, sfidando un caldo intenso davanti a una folla appassionata che ha atteso con fermezza l'inizio della manifestazione.

Aperta dagli amministratori comunali e dal Gruppo del Capitano del Palio, la sfilata vede la partecipazione di oltre 1.200 figuranti, sbandieratori e musici di borghi, rioni e comuni.

Questa spettacolare rievocazione mette in scena la complessa struttura sociale dell'epoca, celebrando la straordinaria influenza commerciale e finanziaria che rese Asti uno dei centri più strategici e ricchi d'Europa tra il XII e il XV secolo.

[foto Ago e Jarre]

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