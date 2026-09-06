Palio di Asti, le prime immagini del corteo storico prima della corsa [FOTOGALLERY]

eventi
Manifestazione
06 Settembre 2026 15:03:04
Il corteo storico del Palio di Asti è partito, puntuale, alle 14 da piazza Cattedrale diretto a piazza Alfieri, sfidando un caldo intenso davanti a una folla appassionata che ha atteso con fermezza l'inizio della manifestazione.
Aperta dagli amministratori comunali e dal Gruppo del Capitano del Palio, la sfilata vede la partecipazione di oltre 1.200 figuranti, sbandieratori e musici di borghi, rioni e comuni.
Questa spettacolare rievocazione mette in scena la complessa struttura sociale dell'epoca, celebrando la straordinaria influenza commerciale e finanziaria che rese Asti uno dei centri più strategici e ricchi d'Europa tra il XII e il XV secolo.
[foto Ago e Jarre]
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