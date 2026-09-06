La giornata più attesa dell'anno si apre con la benedizione dei cavalli e l'esibizione del gruppo A.S.T.A. [Foto e Video]

La mattina è partita presto ad Asti, oggi si corre il Palio di Asti 2026! L'attesa giornata è finalmente arrivata.

Saranno in ventuno a contendersi il Drappo dipinto quest'anno dal Maestro del Palio Marco Aru. Questa mattina i Borghi e Rioni cittadini e i sette Comuni partecipanti alla corsa, sono stati impegnati con la benedizione dei cavalli, un rito per accattivarsi i favori della sorte.

In piazza San Secondo i musici e sbandieratori dell'A.S.T.A. hanno sorpreso tutti con un esibizione a dir poco eccezionale. Tra colori e coreografie impeccabili hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico in piazza, che ha risposto con applausi e urla di esultanza.

Prosegue il programma della giornata con il bellissimo Corteo Storico alle 13,45 da piazza Cattedrale, 1.200 figuranti in rappresentanza dei 21 tra Rioni, Borghi e Comuni partecipanti. Il corteo attraverserà il centro storico diretto a piazza Alfieri. In testa alla sfilata il Gruppo del Capitano del Palio e gli sbandieratori dell'Asta; a chiudere il Carroccio, simbolo della libertà dei Comuni, scortato dagli armigeri.

Dalle 16 luci puntate su fantini e cavalli: tre batterie da sette cavalli, estratte a sorte:

Prima batteria:

San Silvestro – Salvatore Nieddu detto Lesto con Fiza e Sa Luna;

San Paolo – Mattia Chiavassa detto Tambani con Arraju;

Cattedrale – Marco Bitti con Wakanda;

Montechiaro – Filippo Belloni con Dulliriana Lady;

Moncalvo – Gavino Sanna con El Rey;

Tanaro Trincere Torrazzo – Federico Arri detto Ares con Chimera da Clodia;

Nizza Monferrato – Gabriele Puligheddu detto Granito con Anacleto.

Seconda batteria:

San Secondo – Antonio Francesco Mula detto Shardana con E Baciami,

Torretta – Sebastiano Murtas detto Grandine con Bramosu de Campeda;

Santa Caterina – Adrian Topalli detto Vulcano con Carilbom;

San Lazzaro – Giuseppe Zedde detto Gingillo con Infinito;

Viatosto – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio con Zodiaca;

San Martino San Rocco – Dino Pes detto Velluto con Excalibur;

Canelli – Massimo Columbu detto Veleno II con Selvaggio da Clodia.

Terza batteria:

San Marzanotto – Alessio Migheli detto Girolamo con Fegone;

Santa Maria Nuova – Andrea Coghe detto Tempesta con Cicala;

San Pietro – Carlo Sanna detto Brigante con Lupin da Clodia;

Don Bosco – Michel Putzu detto Spago con Divino Amore;

Castell’Alfero – Francesco Caria detto Tremendo con Ferro Nero;

Baldichieri – Alessandro Cersosimo detto Zefiro con Dyllu;

San Damiano – Federico Guglielmi detto Tamurè con Boato Romano.

Dalle 18 si correrà la finale a nove cavalli, con l'assegnazione del drappo del Palio al vincitore.