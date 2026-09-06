La giornata più attesa dell'anno si apre con la benedizione dei cavalli e l'esibizione del gruppo A.S.T.A. [Foto e Video]

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Palio di Asti
06 Settembre 2026 12:59:10
La mattina è partita presto ad Asti, oggi si corre il Palio di Asti 2026! L'attesa giornata è finalmente arrivata.
Saranno in ventuno a contendersi il Drappo dipinto quest'anno dal Maestro del Palio Marco Aru. Questa mattina i Borghi e Rioni cittadini e i sette Comuni partecipanti alla corsa, sono stati impegnati con la benedizione dei cavalli, un rito per accattivarsi i favori della sorte.
In piazza San Secondo i musici e sbandieratori dell'A.S.T.A. hanno sorpreso tutti con un esibizione a dir poco eccezionale. Tra colori e coreografie impeccabili hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico in piazza, che ha risposto con applausi e urla di esultanza.
Prosegue il programma della giornata con il bellissimo Corteo Storico alle 13,45 da piazza Cattedrale, 1.200 figuranti in rappresentanza dei 21 tra Rioni, Borghi e Comuni partecipanti. Il corteo attraverserà il centro storico diretto a piazza Alfieri. In testa alla sfilata il Gruppo del Capitano del Palio e gli sbandieratori dell'Asta; a chiudere il Carroccio, simbolo della libertà dei Comuni, scortato dagli armigeri.
Dalle 16 luci puntate su fantini e cavalli: tre batterie da sette cavalli, estratte a sorte:
Prima batteria:
Seconda batteria:
Terza batteria:
Dalle 18 si correrà la finale a nove cavalli, con l'assegnazione del drappo del Palio al vincitore.
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