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Palio di Asti

La giornata più attesa dell'anno si apre con la benedizione dei cavalli e l'esibizione del gruppo A.S.T.A. [Foto e Video]

Appuntamenti per tutta la giornata e corsa del Palio di Asti alle 16

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

06 Settembre 2026 12:59:10

La mattina è partita presto ad Asti, oggi si corre il Palio di Asti 2026L'attesa giornata è finalmente arrivata.

Saranno in ventuno a contendersi il Drappo dipinto quest'anno dal Maestro del Palio Marco Aru. Questa mattina i Borghi e Rioni cittadini e i sette Comuni partecipanti alla corsa, sono stati impegnati con la benedizione dei cavalli, un rito per accattivarsi i favori della sorte.

In piazza San Secondo i musici e sbandieratori dell'A.S.T.A. hanno sorpreso tutti con un esibizione a dir poco eccezionale. Tra colori e coreografie impeccabili hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico in piazza, che ha risposto con applausi e urla di esultanza.

Prosegue il programma della giornata con il bellissimo Corteo Storico alle 13,45 da piazza Cattedrale, 1.200 figuranti in rappresentanza dei 21 tra Rioni, Borghi e Comuni partecipanti. Il corteo attraverserà il centro storico diretto a piazza Alfieri. In testa alla sfilata il Gruppo del Capitano del Palio e gli sbandieratori dell'Asta; a chiudere il Carroccio, simbolo della libertà dei Comuni, scortato dagli armigeri.

Dalle 16 luci puntate su fantini e cavalli: tre batterie da sette cavalli, estratte a sorte:

Prima batteria

  • San Silvestro – Salvatore Nieddu detto Lesto con Fiza e Sa Luna; 
  • San Paolo – Mattia Chiavassa detto Tambani con Arraju; 
  • Cattedrale – Marco Bitti con Wakanda; 
  • Montechiaro – Filippo Belloni con Dulliriana Lady; 
  • Moncalvo – Gavino Sanna con El Rey; 
  • Tanaro Trincere Torrazzo – Federico Arri detto Ares con Chimera da Clodia; 
  • Nizza Monferrato – Gabriele Puligheddu detto Granito con Anacleto.

Seconda batteria:

  • San Secondo – Antonio Francesco Mula detto Shardana con E Baciami, 
  • Torretta – Sebastiano Murtas detto Grandine con Bramosu de Campeda; 
  • Santa Caterina – Adrian Topalli detto Vulcano con Carilbom; 
  • San Lazzaro – Giuseppe Zedde detto Gingillo con Infinito; 
  • Viatosto – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio con Zodiaca; 
  • San Martino San Rocco – Dino Pes detto Velluto con Excalibur; 
  • Canelli – Massimo Columbu detto Veleno II con Selvaggio da Clodia.

Terza batteria

  • San Marzanotto – Alessio Migheli detto Girolamo con Fegone; 
  • Santa Maria Nuova – Andrea Coghe detto Tempesta con Cicala; 
  • San Pietro – Carlo Sanna detto Brigante con Lupin da Clodia; 
  • Don Bosco – Michel Putzu detto Spago con Divino Amore; 
  • Castell’Alfero – Francesco Caria detto Tremendo con Ferro Nero; 
  • Baldichieri – Alessandro Cersosimo detto Zefiro con Dyllu; 
  • San Damiano – Federico Guglielmi detto Tamurè con Boato Romano.

Dalle 18 si correrà la finale a nove cavalli, con l'assegnazione del drappo del Palio al vincitore. 

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