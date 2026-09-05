Palio di Asti, il caldo torrido non ha fermato i giovani figuranti della Sfilata dei bambini [FOTOGALLERY e VIDEO]

Sotto un sole battente e una temperatura che oggi pomeriggio ha toccato i 36°, il cuore storico di Asti è stato avvolto dall'entusiasmo e dai colori della Sfilata dei bambini. Oltre un migliaio di giovanissimi figuranti, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, ha dato vita a un meraviglioso spaccato storico mettendo in scena i giochi medievali dell'infanzia, sfilando con orgoglio sotto le insegne di borghi, rioni e comuni. Il corteo è partito regolarmente alle 14.45 da piazza Cattedrale per percorrere le vie del centro cittadino e raggiungere infine il catino di piazza Alfieri.

Il "battesimo" del Palio per i più piccoli e la magia dei giochi storici

L'edizione di quest'anno ha visto ogni gruppo interpretare il tema dei giochi infantili con profonda accuratezza ed estrema attenzione all'attinenza storica. Per moltissimi bambini di appena 5 anni la sfilata ha rappresentato un vero e proprio "battesimo" del Palio.

L'emozione del debutto era visibile negli occhi di piccoli sfilanti come Gioia e Luca, che hanno indossato per la prima volta i colori di Viatosto, e di Aurora, anche lei di 5 anni, scesa tra i figuranti, per la prima volta, a rappresentare il rione San Martino San Rocco. Tra le scene più suggestive e apprezzate dal pubblico, il Comune di Castell'Alfero ha schierato le piccole Emma (5 anni) ed Emma (7 anni), impegnate a rievocare con grazia e precisione l'antico gioco della caccia alle farfalle.

Caldo da record, pronto intervento della Croce Verde

La colonnina di mercurio fissa a 36° ha reso la sfilata particolarmente faticosa per i partecipanti. Sembra a causa della temperatura torrida, una ragazza del corteo si è sentita male durante il percorso. La macchina del 118 ha risposto con tempestività: la giovane è stata subito aiutata dai militi della Croce Verde e portata nella vicina redazione di Astigiani per ricevere il primo soccorso. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave; la ragazza è rimasta sempre vigile e cosciente, ma per assoluta tranquillità e sicurezza è stata trasferita all'ospedale da un'automedica per i controlli di rito.

Ad Asti il principe Emanuele Filiberto di Savoia

Durante la sfilata dei bambini è giunto ad Asti il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Quest'ultimo, accompagnato dalla rettrice del comitato palio di Santa Caterina, Nicoletta Sozio, è stato accolto ufficialmente in municipio dal sindaco Maurizio Rasero e da altri amministratori comunali. La visita è stata anche l'occasione per ammirare Palazzo Civico, recentemente rinnovato grazie a importanti lavori di ristrutturazione.

Al termine dell'incontro istituzionale, il principe ha potuto vivere da vicino lo spirito della vigilia del Palio. Ha camminato a piedi tra la folla fino a raggiungere il catino di piazza Alfieri per assistere alle prove ufficiali delle batterie dei cavalli. Durante il tragitto, Emanuele Filiberto si è mostrato estremamente cordiale e disponibile: si è fermato a fare foto ricordo con i moltissimi astigiani presenti, ha stretto numerose mani – dedicando un saluto speciale e una stretta di mano anche a un giovanissimo figurante del corteo dei bambini – ed è stato calorosamente applaudito a più riprese dalla folla entusiasta per questa annunciata visita reale.

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