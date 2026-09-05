Palio di Asti, il caldo torrido non ha fermato i giovani figuranti della Sfilata dei bambini [FOTOGALLERY e VIDEO]

eventi
Manifestazione
05 Settembre 2026 19:04:00
Sotto un sole battente e una temperatura che oggi pomeriggio ha toccato i 36°, il cuore storico di Asti è stato avvolto dall'entusiasmo e dai colori della Sfilata dei bambini. Oltre un migliaio di giovanissimi figuranti, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, ha dato vita a un meraviglioso spaccato storico mettendo in scena i giochi medievali dell'infanzia, sfilando con orgoglio sotto le insegne di borghi, rioni e comuni. Il corteo è partito regolarmente alle 14.45 da piazza Cattedrale per percorrere le vie del centro cittadino e raggiungere infine il catino di piazza Alfieri.
L'edizione di quest'anno ha visto ogni gruppo interpretare il tema dei giochi infantili con profonda accuratezza ed estrema attenzione all'attinenza storica. Per moltissimi bambini di appena 5 anni la sfilata ha rappresentato un vero e proprio "battesimo" del Palio.
L'emozione del debutto era visibile negli occhi di piccoli sfilanti come Gioia e Luca, che hanno indossato per la prima volta i colori di Viatosto, e di Aurora, anche lei di 5 anni, scesa tra i figuranti, per la prima volta, a rappresentare il rione San Martino San Rocco. Tra le scene più suggestive e apprezzate dal pubblico, il Comune di Castell'Alfero ha schierato le piccole Emma (5 anni) ed Emma (7 anni), impegnate a rievocare con grazia e precisione l'antico gioco della caccia alle farfalle.
La colonnina di mercurio fissa a 36° ha reso la sfilata particolarmente faticosa per i partecipanti. Sembra a causa della temperatura torrida, una ragazza del corteo si è sentita male durante il percorso. La macchina del 118 ha risposto con tempestività: la giovane è stata subito aiutata dai militi della Croce Verde e portata nella vicina redazione di Astigiani per ricevere il primo soccorso. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave; la ragazza è rimasta sempre vigile e cosciente, ma per assoluta tranquillità e sicurezza è stata trasferita all'ospedale da un'automedica per i controlli di rito.
Durante la sfilata dei bambini è giunto ad Asti il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Quest'ultimo, accompagnato dalla rettrice del comitato palio di Santa Caterina, Nicoletta Sozio, è stato accolto ufficialmente in municipio dal sindaco Maurizio Rasero e da altri amministratori comunali. La visita è stata anche l'occasione per ammirare Palazzo Civico, recentemente rinnovato grazie a importanti lavori di ristrutturazione.
Al termine dell'incontro istituzionale, il principe ha potuto vivere da vicino lo spirito della vigilia del Palio. Ha camminato a piedi tra la folla fino a raggiungere il catino di piazza Alfieri per assistere alle prove ufficiali delle batterie dei cavalli. Durante il tragitto, Emanuele Filiberto si è mostrato estremamente cordiale e disponibile: si è fermato a fare foto ricordo con i moltissimi astigiani presenti, ha stretto numerose mani – dedicando un saluto speciale e una stretta di mano anche a un giovanissimo figurante del corteo dei bambini – ed è stato calorosamente applaudito a più riprese dalla folla entusiasta per questa annunciata visita reale.
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