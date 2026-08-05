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Segnalazione

«Tra via Quintino Sella e via Scarampi sembra di essere in un altra civiltà, non nel 2026» [FOTOGALLERY]

Un nostro lettore lamenta diverse criticità legate al decoro, alla pulizia e alla manutenzione dell'asfalto a causa dei recenti lavori stradali

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

05 Agosto 2026 11:56:00

«Abito in via Quintino Sella, angolo via Scarampi, dove c'è una situazione inaccettabile». Così inizia la segnalazione di un nostro lettore che risiede in una zona centrale di Asti, a pochi passi dal liceo Monti, ma anche da luoghi pubblici come lo spazio Kor, Fuoriluogo e il Tribunale.

«Ci sono strade rovinate, pattumiere dei lavori lasciate al loro destino, segnalazioni stradali e pedonali inesistenti - spiega il lettore - Tutto questo dove ci sono scuole superiori e elementari. Sembra di essere in un altra civiltà, non nel 2026».

Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo sull'area dove, in effetti, all'incrocio tra via Scarampi e via Quintino Sella i recenti lavori per la posa di nuovi sottoservizi hanno "lasciato il segno". Un isolato, quello in questione, già interessato dallo stato di precarietà e di degrado in cui versa l'ex Casermone, uno dei simboli della decadenza e del degrado che interessano i contenitori vuoti della città.

La speranza è che, al più presto, vengano rimossi i rifiuti, sistemata la strada ed effettuati i lavori di taglio dell'erba che cresce indisturbata vicino ai parcheggi.

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