Musica, spettacoli e street food accendono la seconda Notte bianca di Asti [FOTO e VIDEO]

Asti si è svegliata ancora sotto l'effetto dell'energia della Notte bianca che, ieri sera, sabato, ha trasformato il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. Le strade e le piazze sono state teatro di numerosi eventi, confermando il successo di una formula che ha saputo unire musica, cultura, intrattenimento e promozione del territorio.

Il cuore pulsante della serata è stata piazza Alfieri, dove si è svolta l'anteprima di Astimusica. Lo spettacolo "80s Never Dies", dedicato alle atmosfere degli indimenticabili anni Ottanta, ha scatenato il pubblico con un viaggio attraverso le hit che hanno fatto la storia. È stato un momento di grande coinvolgimento che ha visto ballare insieme i giovani di allora e quelli di oggi, uniti dal ritmo di un'epoca intramontabile.

Altrettanto calorosa l'accoglienza per il Cantanapoli ospitato in piazza Statuto. L'evento, organizzato dall'associazione Amici del Vesuvio, ha attirato tantissimo pubblico desideroso di immergersi nella tradizione musicale partenopea. Le melodie senza tempo interpretate da Luca Buonocore e dalla sua band, insieme alla presenza iconica di Pulcinella e con la partecipazione di tanti veterani del Cantanapoli, hanno creato un'atmosfera magica completata dagli stand enogastronomici.

L'offerta sull'intrattenimento è stata molto apprezzata in tutto il centro. In piazza Roma, i Comitati Palio hanno animato la serata con street food locale e DJ set, mentre piazza Catena è stata pensata per le famiglie grazie ai gonfiabili e allo spettacolo itinerante del Mago Pancione. Tante emozioni anche in piazza Medici con le evoluzioni della danza aerea di "L'ossigeno delle stelle".

Bar e ristoranti hanno lavorato intensamente per tutta la serata, accogliendo i visitatori attratti dalla ricca programmazione a ingresso gratuito. Intanto, questa sera, Astimusica ospiterà in piazza Alfieri lo spettacolo di Enrico Brignano "Bello di mamma". Biglietti su Tickeone.it

[Foto e video Billi]