Canelli 1613: il legame tra il passato e il futuro

Canelli ha vissuto con passione e intensità “Canelli 1613”, la manifestazione che ha messo insieme la voglia di futuro e rinnovamento della Città e i fasti dell’Assedio, la grande rievocazione che ha tenuto alto il nome della città per tanto tempo, e che da 10 anni era stata abbandonata.

Il profumo del fieno nelle vie, i ritmi dei Tamburini, i costumi dei borghigiani, i controlli alle porte, le discussioni tra partigiani dei Savoia e quelli dei Gonzaga, le piccole e grandi gelosie, le ronde dei soldati e le trappole dei briganti, i rumori nelle osterie e nelle taverne, l’abilità degli artigiani e degli alchimisti, il chiacchiericcio di fondo tra le vie, le laudi e le musiche, i turisti mescolati ai borghigiani.

E poi arcieri e spadaccini, cantastorie, nozze vere e sceneggiate, sfide nelle piazze e giochi negli angoli o davanti alle chiese, falò negli accampamenti, magia di fuoco nella notte, profumi che salgono dalle cucine, danze per le piazze, drappi che rivestono le case e i palazzi, musiche secentesche che ti accolgono... un’atmosfera e delle emozioni che si possono solo vivere e non si può raccontare.

La ferma volontà dell’Amministrazione comunale di realizzare questa iniziativa, mesi di lavoro di volontari, la tenacia del gruppo organizzatore, l’assunzione di responsabilità dell’Associazione Colline 50, l’entusiasmo per l’obiettivo che ci eravamo dati, la costanza di tanti gruppi, come ad es. l’Associazione “dal fuso in poi” che ha vestito la gran parte dei figuranti, la disponibilità del resto della Città hanno permesso la riuscita di questo evento.

E’ stato il successo di chi ha veramente a cuore “lo spirito dell’Assedio”, una manifestazione di tutti e per tutti, della Città e della comunità che ci vive.