“Communities in bloom”, tour tra il meglio di Costigliole per sfidare la città di Logan in Ohio

Saranno il castello di Costigliole, la Barbera e i tajarin, l'accoglienza e l'eccellenza delle associazioni del paese, lo spettacolo delle colline del Monferrato con i loro pregiati vigneti a concorrere con quanto offre in tema di cura del territorio, bellezza dei paesaggi, sostenibilità e coesione sociale la città di Logan, centro di 7 mila abitanti sulle rive del fiume Hocking, nello Stato dell'Ohio (Stati Uniti). Nel fine settimana hanno visitato Costigliole d'Asti i giudici internazionali del concorso canadese “Communities in Bloom" al quale il Comune partecipa. Un tour fitto è stato proposto dall'amministrazione comunale, che ha sicuramente riempito gli occhi dei due giudici della ricchezza di Costigliole dal punto di vista delle risorse umane e paesaggistiche. «Abbiamo loro mostrato il cuore pulsante del paese con il meglio che Costigliole sa offrire. ​I veri protagonisti sono stati i nostri produttori, le nostre associazioni, ma anche tanti singoli cittadini - sottolinea il sindaco Enrico Cavallero - Tutti, con la loro passione, accoglienza e dedizione, hanno dimostrato ai giudici cosa significhi davvero far parte di una comunità unita ed esserne fieri. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per rendere questo weekend indimenticabile. Costigliole è pronta a farsi valere nel mondo e per raggiungere i risultati che questa eccellenza piemontese merita».

(Foto Comune di Costigliole d'Asti)