Squillata l'ultima campanella, terminate le lezioni per oltre 23mila studenti [guarda la gallery]

Spettacoli di fine anno, festicciole nelle aule, premiazioni, giornate di cogestione, teatro e musica. Sono stati numerosi i modi con cui gli oltre 23mila studenti delle scuole astigiane, dalle primarie alle superiori, hanno trascorso l'ultimo giorno di lezione dell'anno scolastico 2025/2026.

All'istituto superiore Alfieri, che comprende liceo classico Vittorio Alfieri, liceo artistico Benedetto Alfieri e istituto Sella, le attività sono state organizzate nell'ambito della cogestione, come il torneo di pallavolo nella palestra dell'Artistico, scuola in cui l'ultima campanella è stata attesa ballando nel cortile.

Al liceo scientifico Vercelli, invece, lo spazio verde sul retro della scuola ha ospitato le tradizionali Vercelliadi, le performance a cura delle classi quinte che vengono votate dai compagni delle altre classi.

All'istituto tecnico Artom, invece, spazio ad esibizioni di teatro e musica. Protagonisti anche i libri pubblicati dai ragazzi e l'intervento del vescovo Marco Prastaro, invitato a parlare agli studenti.

E ancora, negli spazi verdi antistanti l'istituto Monti è stata allestita la mostra "I fiori del nostro giardino", un’esposizione, con carattere di installazione, di dipinti in acrilico realizzati da dieci studenti dell’istituto che, nel corso dell’anno scolastico terminato oggi, hanno aderito al progetto "Avanguardie", finanziato con i fondi del PNRR e tenuto dal prof. Marino Ferraris. Ad esporre Maria Josè Allara, Andrera Cherchi, Keisi Beqja, Viktoria Buzukia, Alice Di Luca, Lucrezia Gardino, Miljana Milosevic, Elida Shkulaku, Rebecca Torino e Denise Tudan.

Palpabile l'entusiasmo allo squillo della ultima campanella, tra canti, trombette da stadio, cannoni spara coriandoli e abbracci per salutare l'inizio delle lunghe vacanze estive, che vedranno bambini e ragazzi rientrare in classi lunedì 14 settembre.

Non per tutti, però, le vacanze avranno subito inizio. Nella nostra provincia, infatti, 1.771 studenti sosterranno l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media), mentre 1.347 ragazzi di quinta superiore saranno impegnati con l’Esame di Maturità.