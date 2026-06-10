Con 60 coppie il successo del Raduno dei gemelli

Dalle più piccole di pochi mesi alle madrine ultra80enni, da chi è arrivato dalla collina accanto a chi è partito dal Veneto per partecipare alla festa. L'ottava edizione del Raduno dei gemelli, sabato e domenica a San Martino Alfieri, allestito dall'associazione sanmartinese “Gemelli si nasce”, ha registrato grande entusiasmo e tanta energia. Nella spaziosa area comunale in cui ha sede la Pro loco, con le strutture riqualificate, inaugurate appena pochi giorni fa, sabato sera il ritrovo all'insegna della musica anni ‘90; e domenica sono state 60 le coppie di gemelli che hanno preso parte all'evento, tra esibizioni, il pranzo e la sfilata e premiazione dei gemelli nel pomeriggio.

Asti, Montegrosso, Cantarana, Revigliasco, Passerano Marmorito, Costigliole; ma anche Alba, Torino, Alessandria, Biella, Treviso, Mortara, Bagnolo Piemonte, Monza, Ceresole, Savona: sono alcune delle località, dall'Astigiano fin oltre fuori regione, da cui sono arrivati i partecipanti; e poi, naturalmente, San Martino Alfieri, paese in cui risiede un grande numero di gemelli, a partire dalle ispiratrici e madrine del Raduno dei gemelli: Elda e Maria Vittoria Saracco. Tra i premiati, le più giovani: le gemelline Ginevra e Margherita Giaretti, di Portacomaro e di appena pochi mesi, nate nello scorso mese di gennaio; i più longevi: Dario ed Enrico Storari di San Mauro Torinese; la coppia giunta da più lontano: Saida e Katia Bisconcin, di Gaiarine, in provincia di Treviso.

«Quest'anno sono cresciute le coppie che hanno partecipato al nostro raduno e abbiamo raddoppiato la festa aggiungendo la serata del sabato. Ma per il prossimo anno puntiamo a raggiungere le 100 coppie», hanno annunciato gli organizzatori. E dal sindaco di San Martino Alfieri Andrea Gamba sono giunti i complimenti per la manifestazione: «Siamo molto felici di avere tanti ospiti qui oggi e di far conoscere il nostro paese a sempre più persone. Ma voglio soprattutto sottolineare i grandi cuori di San Martino: le tante persone che con impegno, entusiasmo e spirito di collaborazione portano avanti tante attività delle nostre associazioni di volontariato», ha detto nel suo intervento dal palco.