Festa di fine progetto per "Giochi senza Quartiere - Bimbi in Festa!" [FOTOGALLERY]

Si è concluso sabato, in via Madre Teresa di Calcutta, il progetto "Giochi senza Quartiere - Bimbi in Festa!" promosso dall'amministrazione comunale insieme ad associazioni, enti, cittadini e realtà del territorio. Per un intero pomeriggio la strada si è trasformata in uno spazio di incontro, gioco e condivisione, restituendo a bambine e bambini, ragazze e ragazzi e alle loro famiglie, la possibilità di vivere il quartiere come luogo di relazione, creatività e partecipazione. La grande affluenza di famiglie e la vivace partecipazione alle numerose attività proposte hanno confermato il valore di un’iniziativa che, giunta alla sua quarta edizione, rappresenta ormai un appuntamento atteso e significativo per la comunità cittadina.

L’evento, coordinato e gestito dal Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, è stato possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tante realtà che hanno messo a disposizione tempo, competenze, entusiasmo e passione. L'amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto, a vario titolo, il progetto: l'Associazione Via Madre Teresa di Calcutta, il Gioco del Palio, Agesci Scout Asti 1, Centro per le Famiglie con le Mamme Esperte per Esperienza, Piam, Kumpania, Bibliobus, Passi Solidali, CSV, Coordinamento Asti Est, i Comitati Palio di Borgo San Lazzaro, Borgo San Pietro e Borgo San Martino San Rocco, gli Istituti Comprensivi 2, 3 e l’Ic 5, insieme a Genitorinsieme con il progetto Silu, Anita e i suoi Fratelli, il Maestro Paolo Montalto con il Kung Fu, Asd Sba, Scuola Calcio San Domenico , l’Equipe DesTEENazione e l’Oratorio Formiche della Torretta. A collaborare, offrendo la merenda ai bambini, è stato anche la catena di supermercati Despar Nord-Ovest.

«Giochi senza Quartiere continua a dimostrare come le energie della comunità, quando si incontrano e collaborano, siano capaci di generare occasioni preziose di crescita, inclusione e benessere per tutti - fanno sapere dagli uffici - La bellezza di questa esperienza risiede proprio nella capacità di creare legami, valorizzare il territorio e offrire spazi in cui il gioco diventa strumento di incontro e cittadinanza».