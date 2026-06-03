Premi agli studenti del liceo scientifico Vercelli [guarda la gallery]

Musica, teatro e premiazioni. Diversi momenti hanno arricchito, giovedì scorso al Teatro Alfieri, la Serata delle eccellenze del liceo scientifico Vercelli, volta a premiare gli studenti che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico.

Aperta da una breve scaletta della band della scuola, i Photonics, la serata è proseguita con la piece “Il sentiero dei mille cammini”, portata in scena dalla compagnia teatrale della scuola, che ha curato l’ideazione, la stesura e la recitazione di un’opera inedita, prendendo liberamente spunto dal mondo letterario e teatrale. In un diaframma aperto tra passato e presente, i ragazzi hanno raccontato il dramma della discriminazione, la dolcezza del ricordo e la forza delle idee. A coordinarli, l’attore astigiano Fabio Fassio e il professore Gianni Del Vecchio.

I premi

Al termine della prima parte, la consegna dei premi agli studenti che quest’anno si sono distinti per impegno e risultati in tutti i campi, da quelli scientifici a quelli umanistici, passando attraverso le eccellenze sportive e artistiche. Come ha sottolineato la dirigente scolastica Francesca Messa, ben coadiuvata da Camilla Bava e Fadil Likaj (due studenti dell’ultimo anno), «questa è la riprova che i nostri ragazzi coltivano passioni e interessi a 360°gradi. La nostra scuola li sostiene e supporta in tutte le loro espressioni».

Tra i numerosi premi conferiti, i riconoscimenti assegnati agli studenti migliori di ogni indirizzo a livello di profitto scolastico: ad Annarosa Pastrone è andata la borsa di studio alla memoria di Simone Omedè come miglior studente dell’indirizzo tradizionale; Clarissa Preci e Fadil Likaj si sono aggiudicati, ex aequo, la borsa di studio Serafino Ferraris per il loro eccellente corso di studi nella sezione di Scienze applicate; a Micaela Giordano la borsa di studio Lorenzo Monticone, che premia gli studenti del liceo sportivo. Su precisa volontà dei docenti e del personale scolastico che dall’anno prossimo sarà in pensione, inoltre, è stata costituita una borsa di studio Francesco Vercelli, assegnata a Lorenzo Angelo Manta «per la sua eccezionale media voti».

La serata è terminata con il concerto di musica classica del coro astigiano Clericalia et Alia, diretto dal maestro Mario Radatti, docente del liceo, di cui fanno parte studenti, professori e personale scolastico del “Vercelli”.

BookClub e Laboratorio di cinema



La sera precedente, in Sala Pastrone, è stata invece la volta della conclusione del percorso del BookClub e del Laboratorio di cinema della scuola. Due attività didattiche che integrano, nell’offerta formativa, i linguaggi della lettura, della scrittura creativa (tra narrazione e sceneggiatura) e dell’immagine cinematografica.

Per l’occasione sono stati proiettati gli otto cortometraggi realizzati durante l’anno, che sono stati scritti, diretti e recitati dagli studenti sotto la supervisione dell’attore e regista Dario Leone, con il coordinamento interno dei professori Mino Fanelli e Pierpaola Laustra.

Il tema scelto per quest’anno è stato Donne e scienza, alla scoperta (e in certi casi alla riscoperta) delle figure femminili più significative degli ultimi due secoli. Ad imporsi è stato il corto Contro il silenzio, firmato da Ludovica Bellone, Giorgia Collaku, Paolo Gambetta, Matilde Lafontana (alunni di IV SE) e Pietro Siracusa (I SA), ispirato alla storia di Françoise Barré‑Sinoussi, che nel 1983 scoprì il virus dell'immunodeficienza umana, causa dell'Aids. Sono stati anche premiati, con riconoscimenti tecnici (storia e fotografia), i lavori di Ettore Barbero, Alice Gaetani, Beatrice Pugliese e Federico Rubino di IV SE (che hanno firmato il corto Il filo che cucì il cielo) e di Caterina Aimone, Federico Marino, Filippo Porta e Giorgia Spagnuolo di IV SE (Cambiamento continuo).

La giuria di esperti era composta da Riccardo Costa, presidente del circolo cinematografico Vertigo e direttore dell’Asti international film festival, Giovanni Lodigiani, Victor Marello e Nicola Garbarino.

Il BookClub del liceo, coordinato dalla professoressa Francesca Borio e da Vittoria Dezzani, titolare della Piccola Libreria Indipendente, ha premiato quattro racconti ideati durante gli incontri che hanno avvicinato i ragazzi alla narrativa italiana contemporanea. A ricevere il riconoscimento gli studenti Aimo Cesare Longo, Emma Tribolo, Nicoletta Reggio e Filippo Chiesa.

La serata ha visto anche l’esibizione dei ragazzi di II A e II SA che, sotto la guida di Paolo Oricco, volto della compagnia teatrale Marcido Marcidorjs, hanno presentato una lettura ad alta voce dei primi passi de I Promessi sposi.