Nell'asilo Babylandia la sicurezza stradale si impara insieme alle forze dell'ordine [FOTOGALLERY]

Due mattine speciali all’insegna dell’apprendimento e dell’entusiasmo hanno trasformato l’asilo nido Babylandia di via Lamarmora, ad Asti, in un vivace centro di educazione stradale. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva sia della Polizia Locale sia della Stradale che hanno guidato i bambini alla scoperta delle regole fondamentali per muoversi in sicurezza, alternando momenti teorici a esperienze pratiche.

Lezioni effettuate all'esterno della struttura, dove la Polizia Locale ha allestito un percorso didattico su misura per i piccoli allievi. Gli agenti hanno spiegato con semplicità come comportarsi in presenza delle strisce pedonali, sottolineando l’importanza di attendere che gli automobilisti si fermino prima di attraversare e come restare composti quando si viaggia in auto. Il momento più emozionante per i bambini è stato senza dubbio il contatto diretto con i mezzi di servizio: hanno potuto infatti ammirare una moto della polizia e salire a bordo delle auto, provando l'emozione di sentire il suono delle sirene spiegate. Come ricordo di questa esperienza, ogni bambino ha ricevuto in dono una speciale lucina catarifrangente.

Il progetto è proseguito all’interno dell’asilo con l’intervento della Polizia che ha saputo catturare l’attenzione dei piccoli attraverso la proiezione di un video a cartoni animati ispirato al personaggio di Nemo. Gli agenti hanno spiegato l’importanza di non allontanarsi mai dai genitori e di guardare sempre con attenzione a destra e a sinistra prima di ogni attraversamento. Oltre a ripetere l'esperienza di salire sulle auto di servizio per le foto di gruppo, i bambini hanno vissuto un momento di grande curiosità quando hanno potuto usare la paletta stradale originale utilizzata per fermare il traffico.

L'evento è stato il coronamento di un lavoro preparatorio svolto in classe, dove i bambini, guidati dalle maestre di Babylandia, avevano realizzato semafori e segnali di stop in cartone per addobbare l'asilo, arricchito per l'occasione anche da numerosi palloncini colorati. Per ringraziare le forze dell'ordine della loro gentilezza e disponibilità, la scuola ha donato agli agenti delle statuine artigianali in Dash modellate a mano, raffiguranti proprio un vigile e un poliziotto. Da parte loro, gli agenti della Polizia hanno distribuito ai piccoli dei cappellini gialli. Il successo dell'iniziativa è stato tale che le maestre hanno già programmato un nuovo incontro per il mese di settembre, con l'obiettivo di portare i bambini direttamente in strada per imparare a riconoscere la segnaletica reale.

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