Serata del merito, protagonisti i migliori studenti dell'istituto Alfieri [foto]

Il Teatro Alfieri ha ospitato lunedì la Serata del merito dell'istituto superiore Alfieri, che ha visto protagonisti gli studenti che si sono distinti lo scorso anno scolastico al liceo classico Vittorio Alfieri, al liceo artistico Benedetto Alfieri e all'istituto professionale Sella. Una festa di fine anno trascorsa tra assegnazione di borse di studio e spettacoli teatrali, condotta dalla dirigente scolastica Maria Stella Perrone, affiancata sul palco dal prof. Mario Leonetti, con i collaboratori delle tre sedi, alla presenza di genitori, studenti, docenti, personale tecnico amministrativo e autorità, tra cui gli assessori comunali Loretta Bologna e Paride Candelaresi.

Le coreografie

La serata ha avuto inizio con l’esibizione del Liceo artistico nella coreografia curata dalla professoressa Iolanda Rega, seguita da "Fuochi da accendere", lo spettacolo conclusivo del modulo del Piano Estate “Corpi in scena: danza, emozione e movimento per il benessere”. Attraverso due coreografie molto diverse tra loro, gli studenti hanno raccontato un percorso di crescita, collaborazione ed espressione corporea, con il coinvolgimento dei docenti nel momento finale.

Protagonisti gli studenti Maria Elena Aliberti, Noemi Bernecole, Chiara Ndoka, Elena Cravanzola Tardito, Devis Rega, Erica Cazzola, Giulia Almondo, Giulia Bruzzone, Jessica Ndoka, Lorenzo Calizzano, Arianna Perino, Sara El Mohtadi, Patrizia Stiffi, Sveva Oliosi, Mia Vincis, Vivien Roseo e Matilde Perazzi; ad essi si sono uniti i docenti: Andrea Marello, Elisa Brondolo, Stefano Scagliola, Monica Gatti e Ivan Bianco.

La finalità solidale

A seguire è itervenuto il prof. Giancosimo Delvecchio, docente del liceo scientifico Vercelli e presidente dell’Associazione Progetto Sarah a cui è stato devoluto l’incasso della serata, pari ad oltre 1.700 euro. L'istituto, infatti, collabora da alcuni anni con questa associazione che ha fondato in Madagascar l’Ecole Sarah per garantire ai bambini del luogo il diritto all’istruzione.

Lo spettacolo dell'istituto Sella

Il secondo momento della serata ha visto coinvolto l’istituto professionale Sella che, con i suoi studenti sul palco, ha conquistato il pubblico con “AI, amore inevitabile”, scritto e diretto dal prof. Marco Pozzo. Una rappresentazione visionaria, ambientata nel 2065 e incentrata sul rapporto tra uomo e tecnologia.

Ad andare in scena sono stati Ryan Doronzo, Gabriele Gardino, Elia Romagnolo, Thomas Raviola, Flavia Kapllani, Sra Pjetri, Valentina Melillo, Sindi Mecja, Aurora Impera, Margherita Cerrato, accanto ai docenti Concetta Galfo e Luca Perosino.

La premiazione

A seguire la premiazione degli studenti meritevoli, tra cui i migliori per ciascuna scuola: Mattia Rebuffo con la media più alta per il liceo classico (9.85); Alessandra Sbalzarini ed Erika Cazzola con la stessa media (9,54) per il liceo artistico; Aurora Impera per l'istituto Sella (9.08).

Gli altri premiati

Di seguito gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio.

Liceo artistico

Giulia Caso, Francesca Bolla Ratti, Nina Finco, Giulia Balsamo, Mia Vincis, Jacopo Diego Penna, Greta Campisi, Alessandra Sbalzarini, Anna Ardelean, Beatrice Fantino, Eleisabetta Di Biseglie, Federico Mazzoni, Elena Porporato, Lorenzo Calizzano, Edoardo Giacco, Irene Rizzo, Veronica Maria Elena Spanu, Lucrezia Cerrato, Irene Gazato, Francesco Cozzo, Beatrice Sarniolo, Clotilde Barcellona, Elena Manca, Sofia Di Filippo, Erika Cazzola

Liceo classico

Beatrice Bruzzone, Matteo Bo, Pietro Giolito, Giulia Mirigliani, Daria Termine, Alessia Ardovini, Isabel Silva, Erika Blandini, Giada Balsamo, Chiara Rosina, Lorenzo Morosino, Mattia Bonacchi, Mattia Rebuffo

Istituto Sella

Diana Bakoyan, Andrea Luna Barrionuevo, Sara Boria, Matteo Mascia, Magda Lagzouli, Giada Giolito, Rachele Granatello, Aurora Impera, Alice Poletto

La commedia teatrale

La serata si è conclusa con la rappresentazione della commedia teatrale "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare, messa in scena dagli studenti del Liceo classico, dopo un anno di lavoro nell'ambito del Laboratorio di teatro classico con la supervisione dei docenti Mariarosa Poggio, Chiara Borghese e Mario Leonetti. Uno spettacolo la cui versione completa è stata rappresentata il giorno successivo al Teatro della Torretta.

Gli studenti coinvolti sono stati venti, dalla classe prima alla quinta: Antonio Bianco, Mattia Brescia, Ilaria Bruno, Elia Antonio Burdese, Elisabetta Carrai, Caterina Conti, Isabella Conti, Federico Cossutti, Chiara Dezzani, Pietro Giolito, Filippo Lazzarato, Jacopo Marchisio, Giulia Mirigliani, Mattia Claudio Mogliotti, Andrea Placchi, Francesca Rampone, Bassma Rasmouki, Daria Termine e Alberto Veglio.

La successiva premiazione

Con gli applausi finali si sono spente le luci sulla serata che avrà una "coda" nella cerimonia di premiazione degli studenti che hanno conseguito premi e riconoscimenti distinguendosi in ambito sportivo, artistico e culturale, in programma venerdì 5 giugno alle 18 nell'aula magna dell’istituto.

Photogallery a cura di Mariagrazia Billi