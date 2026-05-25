Asti est si colora di inclusione, oltre 250 bambini per i "Giochi senza Quartiere" [FOTO]

Ad Asti, l’area verde di via Monti, nei pressi dell'asilo nido Il Panda, si è trasformata in un vivace centro di aggregazione e socialità in occasione di “Giochi senza Quartiere – Giochi nel verde”. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 250 alunni provenienti dalle scuole primarie “Gramsci” e “Pascoli” e dalle scuole dell’infanzia “Collodi” e “Pascoli”, confermandosi un momento fondamentale per la promozione della partecipazione, della socialità e per la valorizzazione delle diversità.

Giovedì pomeriggio, il quartiere è stato animato da un ricco programma. Tra le iniziative proposte, il gioco inclusivo “Astiopoli”, realizzato dalla scuola secondaria di primo grado Goltieri presentato dai volontari del Centro Servizi per il Volontariato e dell’Ust; il calcio con la scuola calcio San Domenico Savio; il basket insieme a Mens Sana e Sba; i “Giochi di una volta” curati dall’Associazione Madre Teresa e dalla Cooperativa La Strada; il laboratorio creativo dedicato alle bandiere del progetto Kumpania; il “Grande gioco di strada” guidato dall’équipe DesTEENazione e il gioco del Memory promosso dal Servizio Istruzione.

Sempre nel pomeriggio, le assessore Loretta Bologna (Istruzione) ed Eleonora Zollo (Politiche Sociali) hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalle numerose realtà del territorio che mettono a disposizione tempo e materiali per le famiglie. La giornata è stata anche l’occasione per conoscere i servizi di prossimità: l’Associazione “Passi Solidali” ha infatti fornito informazioni sulle attività di consulenza svolte presso il Csp (Centro Assistenziale di Prossimità) di via Monti 48, dove opera anche il Coordinamento Asti Est.

Uno dei momenti più significativi è stato quello della merenda, che ha assunto un sapore multiculturale grazie alle prelibatezze di origine marocchina preparate e offerte dalle mamme del quartiere. Questo gesto ha ulteriormente rafforzato il clima di partecipazione diffusa e convivialità che ha caratterizzato l’evento fino alla sua conclusione alle ore 18.

L’iniziativa, che rappresenta il quinto appuntamento del programma 2025-2026, è stata organizzata dal Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi. Ma il progetto non si ferma qui: l’evento conclusivo è fissato per il 6 giugno, dalle 16 alle 19, in via Madre Teresa di Calcutta, dove verranno riproposti i laboratori delle scuole e saranno presenti tutte le realtà che hanno collaborato a questo progetto di rete.