Le Oasi della Salute: prevenzione e benessere per tutti

Una giornata interamente dedicata alla prevenzione, al benessere e alla promozione di sani stili di vita. L'appuntamento con “Le Oasi della Salute” sono state un successo, l'iniziativa promossa contemporaneamente in 15 città piemontesi con il supporto della Regione e il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali, è stata ospitata all'interno dei locali del Polo Universitario Astiss in piazzale Fabrizio De Andrè.

L'evento ha preso avvio alle 9.30 ed è proseguito fino nel pomeriggio alle 17 con numerose attività gratuite per i cittadini, le famiglie e i bambini.

Il cuore dell’iniziativa è stata la prevenzione cardiovascolare. Medici cardiologi e infermieri dell’Asl di Asti hanno effettuato gratuitamente valutazioni cardiovascolari con elettrocardiogramma e offerto consigli sui corretti stili di vita. Spazio anche alla prevenzione del diabete, con controlli della glicemia, rilevazione dei parametri vitali e la presenza di uno specialista endocrinologo. Nell’“Oasi della nutrizione” erano presenti dietologi e dietisti che hanno fornito indicazioni pratiche sull’alimentazione e sul benessere quotidiano.

L’équipe di Promozione della Salute dell’Asl ha proposto inoltre lo screening gratuito per l’epatite C attraverso il test HCV e messo a disposizione la possibilità di prenotare appuntamenti del programma Prevenzione Serena.

Non sono mancate anche le attività dedicate ai più piccoli. Nell’“Oasi Pharma Teen”, laboratori di galenica e quiz per bambini e ragazzi, guidati da tecnici di laboratorio biomedico e farmacisti ospedalieri e territoriali.

Particolare attenzione anche alla formazione salvavita: gli infermieri dell’emergenza hanno proposto simulazioni di rianimazione cardiopolmonare aperte alla popolazione, con l’obiettivo di diffondere competenze utili in caso di arresto cardiaco.

Durante tutta la giornata è anche stato possibile partecipare alle attività dei Gruppi di Cammino guidati da walking leader formati dall’Asl AT.

Sono rientrate nel programma inoltre otto sessioni gratuite di Attività Fisica Adattata, con esercizi di riattivazione motoria guidati da fisioterapisti dell’Asl e istruttori laureati in Scienze Motorie. Per i bambini tra i 5 e gli 11 anni sessioni gratuite di attività ludico-motoria, sempre curate da istruttori specializzati.