Il libro per ragazzi "Ottobre ottobre" vincitore del Premio d'Appello junior [foto]

E' stato il libro "Ottobre ottobre" della scrittrice inglese Katya Balen, racconto poetico e avventuroso sulla forza della natura, il vincitore dell'edizione 2026 del Premio d'Appello Junior, la cui giornata conclusiva si è svolta mercoledì al Teatro Alfieri.

Nato nel 2011 su iniziativa della Biblioteca Astense, il premio si propone di dare voce alle preferenze dei ragazzi in merito ai libri loro rivolti, ispirandosi al “Premio Asti d'Appello” dedicato agli adulti (organizzato dall’omonima associazione, ha lo scopo di concedere una seconda chance ai romanzi che abbiano sfiorato l’oro ai maggiori premi letterari nazionali).

L'obiettivo è promuovere la lettura tra i più giovani, coinvolgendo le scuole elementari e medie del territorio.

Gli alunni partecipanti

A partecipare quest’anno tredici classi tra Asti e provincia, oltre al gruppo dei Fantalettori, gruppo di lettura nato alla Biblioteca Astense.

Anche per questa edizione, il progetto ha accompagnato i bambini in un percorso di scoperta e approfondimento attraverso la lettura condivisa di tre opere selezionate: “L’ultimo bisonte” di Annalisa Camilli, “Sorella di cuore” di Sarah Pellizzari Rabolini e, appunto, “Ottobre, ottobre” della scrittrice inglese Katya Balen, vincitore della prestigiosa Yoto Carnegie Medal nel 2022 e tra i finalisti, nel 2024, del Premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria 11+.

Il libro vede protagonista Ottobre, che vive con suo padre nella foresta: gli alberi, le rocce, lo stagno e le stelle sono i loro migliori amici. Sono selvaggi e sono contenti così. Un pomeriggio d’inizio autunno la ragazzina salva un piccolo barbagianni e inizia a prendersene cura. Le sembra di aver raggiunto il culmine della felicità quando improvvisamente, proprio il giorno in cui compie undici anni, tutto cambia. Suo padre cade da un albero e rimane sospeso tra la vita e la morte. E la donna che si definisce sua madre la porta via con sé, lontano dalla foresta, nel grigio della città...

L'attività

I libri sono stati letti e discussi in classe, stimolando riflessioni, confronto e partecipazione attiva.

Dopodiché, nel corso della cerimonia di mercoledì condotta da Mauro Crosetti e dedicata alla memoria della maestra Anna Maria Valenzano, gli alunni sono stati protagonisti della votazione, decretando il loibro il libro vincitore di questa edizione, ovvero quello che ha conquistato la maggioranza delle preferenze. Sono state anche sorteggiate le scuole partecipanti vincitrici di buoni libro, ovvero le scuole di Incisa, San Paolo Solbrito e Baldichieri.

Lo spettacolo

Dopo l’annuncio del titolo premiato è seguito lo spettacolo “Ogni seme è una promessa”, a cura della compagnia “In Volo”.

Diretto da Milo Scotton, con adattamento teatrale di Simone Zaccone e Josephine Ciufalo, ha visto in scena Josephine Ciufalo, Emilia Parodi e Simone Zaccone, con scenografie curate dalla stessa Emilia Parodi.

Un progetto nato anche dal contributo dei bambini della scuola primaria di Cisterna, che avevano partecipato alla scorsa edizione del Premio d’Appello junior, e dalla collaborazione di ospiti delle comunità terapeutiche locali.

Photogallery a cura di Agostino Santangelo