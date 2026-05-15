Concorso in memoria di Enrica Jona, premiati gli studenti delle scuole medie [FOTO]

Teatro della Torretta gremito di studenti e genitori, ieri (giovedì), per la premiazione dei vincitori della 22ma edizione del Concorso Jona. Rivolto agli alunni delle scuole medie cittadina, rende omaggio ad Enrica Benvenuta Jona (1910 - 2000), di famiglia ebraica, perseguitata e vittima delle leggi razziali nazi-fasciste. Deportata nel lager di Birkenau - Auschwitz, sopravvissuta al campo di lavoro, fu esponente attiva della politica cittadina dal 1994 al 1997, insegnante di lettere nell'ex scuola media Gatti, e testimone del tragico passato.

In base al tema scelto quest'anno - “Tra le righe della Storia: scelte di Umanità” - gli alunni sono stati invitati a concentrarsi, come spiegano gli organizzatori, "non sulla figura dei Giusti in quanto tali, ma sulle azioni che hanno compiuto: scelte rischiose, gesti di solidarietà, piccole e grandi forme di resistenza morale che hanno contribuito a salvare vite, difendere la dignità umana o opporsi all’ingiustizia. Il concorso propone di esplorare e raccontare le scelte valorose, sia deliberate sia improvvise, avvenute dentro e fuori dai campi, nei momenti più bui della storia."

I 15 elaborati prevenuti - realizzati da studenti delle scuole Jona, Brofferio, Parini, Martiri della Libertà e Best Middle school - sono stati esaminati da una commissione giudicatrice di cui hanno fatto parte l'assessore all’Istruzione del Comune di Asti Loretta Bologna, in qualità di presidente, il dirigente del Servizio Istruzione Roberto Giolito, la nipote di Enrica Jona, Tullia Jona, il presidente della Commissione consiliare permanente dell’Istruzione Maurizio Toscano e Nicoletta Fasano, direttrice scientifica dell’Israt. A consegnare i premi anche la vicepresidente Asp Valentina Appiano, sponsor del concorso, ed Erica Brunzin della Fondazione Asti Musei.

I vincitori

Si sono classificati al primo posto a pari merito, premiati con un viaggio, sponsorizzato da Asp, al Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) il 27 maggio:

- per il contenuto, pertinente ed appropriato al tema proposto, va all’albo “Il mio nome è qui” elaborato da alcuni ragazzi della classe III H Jona

- per l’editoriale, packaging estremamente curato sia in senso estetico che strutturale, va all’albo “Il corriere silenzioso” elaborato da alcuni ragazzi della classe II B Jona

- per l’originalità, va all’albo “Il diario di un ebreo” elaborato da alcuni dalla classe III F Brofferio

Al secondo posto per l’editoriale, premiato con una visita guidata a Palazzo Mazzetti, omaggiata da Fondazione Asti Musei: curato nella forma e nella struttura, l’albo “NO” elaborato dai ragazzi della classe III A Best

Al terzo posto, premiato con due libri tematici (due copie per studente), omaggiati dll'Israt, l’albo “Tra le righe della storia” elaborato dalla classe III A Parini, grazie alla grafica, precisa e curata nei dettagli.

Le menzioni speciali

La commissione ha poi assegnato alcune menzioni speciali:

- al presentatore del video “Il mio nome è qui”, curato dalla classe III H Jona, per la chiarezza e la disinvoltura nell’esposizione

- all’albo “Lo Schindler astigiano”, firmato dai ragazzi della classe III F Brofferio, per la scelta del personaggio, Aldo Pronzato, imprenditore astigiano che non ha potuto ricevere la nomina dei “Giusti tra le Nazioni”. Per questo motivo Tullia Jona ha consegnato al nipote, Fabrizio Ponzato, una targa commemorativa nominandolo “Il giusto per noi”

- all’albo “Una piccola resistenza tra le vigne”, realizzato dai ragazzi della classe III E della "Brofferio", per la particolare attenzione all’inclusione (utilizzo della Comunicazione aumentativa e alternativa nel testo)

Gli altri partecipanti

Gli organizzatori hanno poi ringraziato gli studenti delle classi III G e III D della scuola Brofferio e della II F della scuola Martiri che, pur non avendo vinto, hanno partecipato e sono stati premiati con l’attestato di partecipazione, oltre che omaggiati dei libri forniti loro dall'Israt, all’inizio del concorso, come traccia e spunto per realizzare gli elaborati.

Photogallery di Agostino Santangelo