Carolingia, l'atteso "mercoledì della fiera"

Per tutto il giorno
06 Maggio 2026 13:12:58
La fiera Carolingia di oggi (durerà fino a sera) chiude il clou dei festeggiamenti patronali di San Secondo. Per tutto il giorno il centro storico di Asti (tranne qualche defezione per paura della pioggia) è costellato di bancarelle e in mattinata sono già state migliaia le persone che hanno percorso le "vie" della fiera.
(Fotogallery Billi)
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