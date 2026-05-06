Carolingia, l'atteso "mercoledì della fiera"

La fiera Carolingia di oggi (durerà fino a sera) chiude il clou dei festeggiamenti patronali di San Secondo. Per tutto il giorno il centro storico di Asti (tranne qualche defezione per paura della pioggia) è costellato di bancarelle e in mattinata sono già state migliaia le persone che hanno percorso le "vie" della fiera.

(Fotogallery Billi)