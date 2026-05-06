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Per tutto il giorno

Carolingia, l'atteso "mercoledì della fiera"

Mattinata asciutta che ha graziato ambulanti e pubblico ora assiepato davanti ai banchi di panini di porchetta

Daniela Peira

Daniela Peira

06 Maggio 2026 13:12:58

La fiera Carolingia di oggi (durerà fino a sera) chiude il clou dei festeggiamenti patronali di San Secondo. Per tutto il giorno il centro storico di Asti (tranne qualche defezione per paura della pioggia) è costellato di bancarelle e in mattinata sono già state migliaia le persone che hanno percorso le "vie" della fiera.

(Fotogallery Billi)

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