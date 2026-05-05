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Maggio Astigiano

Il cielo di Asti si accende per San Secondo: migliaia di persone al “Lundes d’ji Feu”

Spettacolo pirotecnico lungo il Tanaro in sicurezza e con scenografie luminose di grande effetto

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

05 Maggio 2026 10:25:43

Ad Asti, in occasione del tradizionale Lunedì dei Fuochi di San Secondo, i cittadini hanno rivolto lo sguardo al cielo per ammirare lo spettacolo pirotecnico curato dalla Pirotecnica Val Fontanabuona.

Nella serata di lunedì 4 maggio il “Lundes d’ji Feu” ha richiamato lungo il Tanaro centinaia di famiglie, giovani e appassionati, lasciando tutti senza parole.

A partire dal tardo pomeriggio, l’area del Lungo Tanaro ha iniziato a popolarsi, con accessi regolamentati e un’organizzazione pensata per garantire sicurezza e fluidità. Il pubblico si è distribuito nei diversi settori predisposti: dal ponte di corso Savona all’argine lungo via Lungo Tanaro dei Pescatori, fino al parco intorno allo skate park e alla cosiddetta “spiaggia” sulla riva del fiume. 

Alle 21.15, puntuale, il buio ha lasciato spazio allo spettacolo. A firmare l'evento è stata la Pirotecnica Val Fontanabuona di Cicagna, realtà storica guidata da Giampietro Leverone, capace di unire tradizione artigianale e innovazione. E il risultato si è visto.

Il cielo si è trasformato in colori e movimento: cuori, anelli e figure stilizzate hanno preso forma tra i colori, anche effetti dinamici come le meduse luminose hanno sbalordito il pubblico. Un susseguirsi di quadri pensati per sorprendere, emozionare e accompagnare il pubblico in un crescendo continuo.

Il gran finale, come da tradizione, ha chiuso lo spettacolo con una pioggia intensa di colori, strappando applausi e lasciando negli occhi di chi guardava quella sensazione di magia.

Foto di Maria Grazia Billi

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