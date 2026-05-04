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Palio di Asti

La sbandierata del Santo 2026 tra colori e tradizione

L'iniziativa organizzata dal Collegio dei Rettori ha colorato il pomeriggio di domenica 3 maggio

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

04 Maggio 2026 09:16:46

Ieri, domenica 3 maggio, appuntamento per la Sbandierata del Santo, che ha visto coinvolti tantissimi giovanni alle ore 15 in piazza San Secondo.

L’iniziativa è stata organizzata dal Collegio dei Rettori e dedicata alle giovani leve dei gruppi musici e sbandieratori astigiani. La manifestazione è stata preceduta da un corteo partito alle 14.30 da piazza Roma.

I protagonisti erano bambini e ragazzi che si esibiranno per la prima volta nella piazza principale della città, cimentandosi in esercizi e coreografie con le bandiere accompagnati dai musici.

L'esibizione ha visto il seguente ordine:

1) San Secondo

2) Baldichieri 

3) Cattedrale

4) Don Bosco 

5) Tanaro 

6) Torretta 

7) San Damiano 

8) San Marzanotto 

9) Castell'Alfero 

10) San Pietro

 

11) San Paolo 

12) Asta

13) Viatosto 

14) San Lazzaro 

15) San Martino San Rocco 

16) Montechiaro 

17) Santa Maria Nuova 

18) Santa Caterina

19) Nizza Monferrato

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