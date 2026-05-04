La sbandierata del Santo 2026 tra colori e tradizione

Ieri, domenica 3 maggio, appuntamento per la Sbandierata del Santo, che ha visto coinvolti tantissimi giovanni alle ore 15 in piazza San Secondo.

L’iniziativa è stata organizzata dal Collegio dei Rettori e dedicata alle giovani leve dei gruppi musici e sbandieratori astigiani. La manifestazione è stata preceduta da un corteo partito alle 14.30 da piazza Roma.

I protagonisti erano bambini e ragazzi che si esibiranno per la prima volta nella piazza principale della città, cimentandosi in esercizi e coreografie con le bandiere accompagnati dai musici.

L'esibizione ha visto il seguente ordine:

1) San Secondo

2) Baldichieri

3) Cattedrale

4) Don Bosco

5) Tanaro

6) Torretta

7) San Damiano

8) San Marzanotto

9) Castell'Alfero

10) San Pietro

11) San Paolo

12) Asta

13) Viatosto

14) San Lazzaro

15) San Martino San Rocco

16) Montechiaro

17) Santa Maria Nuova

18) Santa Caterina

19) Nizza Monferrato