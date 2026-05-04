La sbandierata del Santo 2026 tra colori e tradizione

Palio di Asti
04 Maggio 2026 09:16:46
Ieri, domenica 3 maggio, appuntamento per la Sbandierata del Santo, che ha visto coinvolti tantissimi giovanni alle ore 15 in piazza San Secondo.
L’iniziativa è stata organizzata dal Collegio dei Rettori e dedicata alle giovani leve dei gruppi musici e sbandieratori astigiani. La manifestazione è stata preceduta da un corteo partito alle 14.30 da piazza Roma.
I protagonisti erano bambini e ragazzi che si esibiranno per la prima volta nella piazza principale della città, cimentandosi in esercizi e coreografie con le bandiere accompagnati dai musici.
L'esibizione ha visto il seguente ordine:
1) San Secondo
2) Baldichieri
3) Cattedrale
4) Don Bosco
5) Tanaro
6) Torretta
7) San Damiano
8) San Marzanotto
9) Castell'Alfero
10) San Pietro
11) San Paolo
12) Asta
13) Viatosto
14) San Lazzaro
15) San Martino San Rocco
16) Montechiaro
17) Santa Maria Nuova
18) Santa Caterina
19) Nizza Monferrato
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