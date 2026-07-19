AstiMusica, successo per la festa in piazza al ritmo degli anni '90 [FOTO e VIDEO]

Un tuffo collettivo negli anni Novanta, accompagnato da una colonna sonora rigorosamente dance e house.

Si è presentata così la grande festa "Voglio tornare negli anni '90", che ha affollato ieri sera piazza Alfieri, in occasione del penultimo evento del festival che terminerà martedì 21 luglio con il concerto di Morrissey. L'ultima delle serate gratuite pensate per coinvolgere e far divertire spettatori di diverse generazioni.

E così è stato. I due dj sul palco, accompagnati da un corpo di ballo al femminile, hanno animato la serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Tra fumogeni sul palco e lancio di coriandoli, gadget e palloni gonfiabili giganti che gli spettatori si passavano ballando, sono stati proposti grandi successi di quegli anni: da "What is love" a "Rhythm is a dancer", da "The summer is magic" a "Scatman", da "Blue (Da ba Dee) a "Bailando", con continui richiami al modo in cui si viveva la musica all'epoca, tra discoteche e Festivalbar.

Spazio anche alle hit dei dj protagonisti di quegli anni, come Prezioso e il "capitano" Gigi D'Agostino, di cui sono stati lanciati diversi pezzi, cominciando dalla popolare "L'amour tojours".

Foto e video Billi