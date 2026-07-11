AstiMusica, l'energia degli anni Novanta e Duemila ha contagiato la piazza tra canzoni e sigle dei cartoni animati [FOTO E VIDEO]

Si intitolava "Maledetta nostalgia" ma, a dispetto del nome e dell'invito a ricordare il passato con un velo di tristezza, si è rivelata una festa travolgente, che ha animato piazza Alfieri senza sosta tra musica, "sondaggi", animazione, gag e tanta allegria.

Seconda serata ad ingresso gratuito del festival AstiMusica, che proseguirà fino al 21 luglio, ha visto sul palco due dj e tre ballerine che hanno proposto un divertente tuffo nel passato dagli anni Ottanta agli anni Novante e Duemila, ma concentrandosi in particolare su queste due ultime decadi.

All'insegna del motto "Senza vergogna", il pubblico è stato invitato a cantare a squarciagola e a ballare i grandi successi del passato, da "Come mai" degli 883 a "Piccola stella senza cielo" di Ligabue, fino ai successi di Avril Lavigne. E intanto sul maxi schermo scorrevano immagini iconiche di quegli anni: dai telefilm "Dawson's creek" e "The O. C." ai cartoni animati ("Tasmania", "Dragon ball") di cui sono state proposte anche le sigle, dalle pubblicità più famose a tanti simboli della cultura pop di quegli anni (il film "High school musical", l'agenda "Smemoranda", il topo Diddl), anche dimenticati dalla maggior parte delle persone, che hanno sbloccato tanti ricordi.

Divertente, poi, il riferimento al robot "Emiglio" di Giochi Preziosi, presentato come il sogno dei bambini degli anni Novanta, che molti avrebbero voluto trovare sotto l'albero come regalo di Natale. Apprezzato anche il riferimento al mitico 9 luglio 2006: sul maxi schermo è stato proposto il rigore calciato da Fabio Grosso che ha decretato la vittoria dell'Italia ai Mondiali di calcio di quell'anno, tra applausi e cori.

Una festa di piazza, tra fumogeni colorati, coriandoli e lanci di gadget, che ha unito bambini e genitori, ma che ha fatto divertire anche tanti ventenni.