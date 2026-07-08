AstiMusica, applausi ad Anastacia e ai suoi successi più celebri [FOTO]

Un concerto che ha ripercorso la sua carriera e i successi più celebri, mettendo al centro ancora una volta la sua voce potente, una delle più iconiche e riconoscibili del pop mondiale.

Anastacia, ieri sera (martedì) sul palco del festival AstiMusica, non ha deluso le aspettative dei fan. Un pubblico molto eterogeneo, composto da 2.200 spettatori, ha ascoltato, cantato e ballato le sue canzoni più celebri nell'ambito della tappa del tour "Not That Kind 25th Anniversary Tour", noto anche come "NTK25". Organizzato per celebrare i 25 anni dall'album di debutto "Not That Kind", pubblicato nel 2000, ha registrato il tutto esaurito in diverse città europee e comprende anche tappe in Italia, tra cui, appunto, Asti.

La serata è cominciata con l'apertura a cura della band Acrobvt, chiamata a fare da gruppo spalla in diverse date del tour, che al termine dell'esibizione si è prestata a scattare foto e conversare con i fan.

A seguire è salita sul palco la protagonista, con la sua energia e la potenza vocale, che ha proposto numerosi brani, tra cui diversi grandi successi che l'hanno consacrata una star mondiale, cominciando con "Paid my dues" per poi proseguire con "Don'tcha wanna", "Sick and tired", "Heavy on my heart" e, ovviamente, "Not that kind".

Proponendosi sul palco con diversi cambi d'abito, momenti durante cui la band sul palco continuava con brani tutti da ballare, come "Vogue" di Madonna ed "Everybody (Backstreet's Back)" dei Backstreet Boys, Anastacia ha presentato con molta simpatia i musicisti e i coristi che la accompagnano nel tour, parlando in inglese, ma pronunciando anche qualche frase in italiano. Per poi lanciare spesso un invito: "Asti, sing with me!"

Applausi scroscianti, poi, per il duetto con Nick Shirm (chitarra acustica, chitarra elettrica e cori). Come ha spiegato la stessa Anastacia, per il fatto che conosce e parla italiano, ha potuto ricoprire il ruolo che nella versione ufficiale del brano, uscita nel 2005, appartiene a Eros Ramazzotti.

Photogallery a cura di Mariagrazia Billi